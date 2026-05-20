Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет после Хаджа

Новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов Хаджа в конце мая.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения Хаджа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель Пакистана может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работ над окончательным проектом соглашения.