Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет после Хаджа
Новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов Хаджа в конце мая.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения Хаджа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель Пакистана может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работ над окончательным проектом соглашения.
