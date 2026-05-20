По инициативе Лейлы Алиевой на WUF13 обсуждены вопросы чистого воздуха и устойчивого градостроительства - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и при партнерстве организации Clean Air Fund (CAF) в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) организован форум высокого уровня на тему «Дыхание жизни в новой городской повестке дня: Интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии форума было озвучено обращение Лейлы Алиевой к участникам мероприятия. В своем обращении Лейла Алиева отметила, что качество воздуха имеет важное значение с точки зрения здоровья, благополучия городских жителей и обеспечения безопасной среды обитания для будущих поколений. Подчеркивалось, что вопрос чистого воздуха должен стать одним из приоритетов современной градостроительной повестки дня. Также была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой Общественным объединением IDEA, благоустройстве дворовых территорий в рамках проекта «Наш двор», а также работе, проводимой в направлении посадки деревьев, просвещения и продвижения устойчивого транспорта. До внимания участников была доведена важность международных усилий для снижения загрязнения воздуха, создания более зеленых, устойчивых и ориентированных на человека городов.

Выступившие в официальной части мероприятия заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Элизабет Марума Мрема, глава офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве, заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Гюльшан Рзаева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева и представитель CAF Сесилия Вака Джонс в своих выступлениях отметили, что снижение загрязнения воздуха в городах имеет важное значение с точки зрения охраны здоровья человека, укрепления климатической устойчивости и создания более качественной среды проживания.

Затем мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. Эксперт Общественного объединения IDEA Эльнур Сафаров, региональный координатор UNEP Махир Алиев, менеджер программ Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Дорота Яросинска, представитель инициативы Breathe Cities CAF Мануэль Трухильо и заведующий сектором климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фуад Гумбатов обсудили международный опыт и практические подходы в направлении улучшения качества воздуха в городах, решения экологических вызовов и снижения воздействия на здоровье человека.

В завершение мероприятия было принято коммюнике под названием «Бакинский призыв во имя дышащих городов». В коммюнике нашли отражение призывы к признанию чистого воздуха одним из основных принципов современного градостроительства, включению этой темы в повестку дня будущих Всемирных форумов городов в качестве постоянной, а также к поощрению более тесного сотрудничества в сферах городского планирования, транспорта, жилищной политики, зеленой инфраструктуры и общественного здравоохранения.

Отметим, что в рамках форума высокого уровня также были представлены различные визуальные материалы Clean Air Fund, UNEP и других партнеров, а также выставка, состоящая из работ участников международного фотографического проекта Children’s Eyes on Earth.