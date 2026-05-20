Халук Левент госпитализирован в отделение интенсивной терапии с желудочным кровотечением

Известный турецкий рок-исполнитель, певец и общественный деятель Халук Левент был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с диагнозом «желудочное кровотечение».

Как сообщают местные СМИ, артист почувствовал резкое недомогание после концерта в Эскишехире, когда направлялся в Анкару на встречу с представителями Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Во время поездки его состояние ухудшилось, после чего он был доставлен в больницу.

В ходе первичного обследования врачи выявили желудочное кровотечение. В целях наблюдения и стабилизации состояния Халук Левент был переведён в отделение интенсивной терапии, где продолжает лечение.