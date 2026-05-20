Учреждена международная Бакинская премия по градостроительству

Правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) учредили новую международную Бакинскую премию по градостроительству.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Операционной компании WUF13 Azerbaijan.

Премия Baku Urban Award направлена на продвижение устойчивого городского развития и доступного жилья. Презентация инициативы прошла в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Премия задумана как глобальная платформа для продвижения практических решений и внедрения научных подходов в градостроительную политику. Оценку проектов будет проводить независимое международное жюри. Инициатива станет одним из ключевых долгосрочных результатов WUF13.

Учреждение Бакинской премии по градостроительству отражает долгосрочную работу Азербайджана с UN-Habitat, включая проведение WUF13, COP29 и развитие международных инициатив в сфере городского развития.