В Британии по ошибке «похоронили» короля Карла III

Местная радиостанция Radio Caroline, вещающая на регион Мидлендс и юг Англии, в прямом эфире объявила о кончине правящего монарха, а затем включила гимн «Боже, храни короля».

Затем вещание прекратилось на 15 минут, а после возвращения в эфир ведущие сразу же извинились перед слушателями.

Сегодня радиостанция опубликовала в соцсетях официальное заявление, объяснив инцидент техническим сбоем:

«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии был случайно активирован протокол «Смерть монарха», который все британские станции держат наготове, надеясь, что он никогда не понадобится», — говорится в сообщении.