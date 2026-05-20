Участник Отечественной войны назначен заместителем главы исполнительной власти

В Гёйгёльском районе произведено новое кадровое назначение в Исполнительной власти.

Как сообщает Milli.Az, Намиг Джафаров назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Гёйгёльского района.

До этого назначения он занимал должность начальника отдела по работе с территориальными органами управления и органами местного самоуправления в районной администрации.

Намиг Джафаров окончил юридический факультет Нахчыванского государственного университета. Ранее он работал помощником главы Исполнительной власти Хызынского района, директором Гянджинского центра «ASAN Xidmət», а также занимал ответственные должности в Азербайджанском государственном аграрном университете.

Он является участником 44-дневной Отечественной войны и награждён медалями «За освобождение Шуши» и «Участник Отечественной войны».