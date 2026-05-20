 Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

First News Media23:00 - 20 / 05 / 2026
Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Теннисист Нихад Мамедов вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в связи с этим из соответствующей структуры был направлен официальный документ-подтверждение.

Напомним, что в апреле этого года на мероприятии, организованном в спортивном комплексе «Шуа», член национальной сборной предпринял попытку обновить зафиксированный мировой рекорд по введению мяча в игру с дальнего расстояния. Под контролем официальных лиц Министерства молодежи и спорта, Федерации настольного тенниса и судьи международной категории Заура Микаилова он успешно выполнил подачу с расстояния 18,2 метра.

Отметим, что данный рекорд (17,5) до последнего времени принадлежал турку Осману Гюрджю.

Поделиться:
733

Актуально

Политика

Учреждена международная Бакинская премия по градостроительству

Политика

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Общество

В Каспийском море произошло землетрясение

Экономика

Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом по инфраструктуре Группы ВБ - ФОТО

Политика

Администрация Трампа не намерена смягчать санкции против Ирана до заключения сделки

Акции маленькой компании из Индии взлетели в цене из-за видео Мелони и Моди - ВИДЕО

Учреждена международная Бакинская премия по градостроительству

Россельхознадзор ограничивает ввоз цветов из Армении

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Ирада Зейналова: Я не русская, я - наполовину азербайджанка - ВИДЕО

Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Последние новости

Администрация Трампа не намерена смягчать санкции против Ирана до заключения сделки

Сегодня, 00:30

Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Группы ВБ по инфраструктуре

Сегодня, 00:15

Акции маленькой компании из Индии взлетели в цене из-за видео Мелони и Моди - ВИДЕО

20 / 05 / 2026, 23:50

Учреждена международная Бакинская премия по градостроительству

20 / 05 / 2026, 23:48

В Британии по ошибке «похоронили» короля Карла III

20 / 05 / 2026, 23:40

Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет после Хаджа

20 / 05 / 2026, 23:35

Халук Левент госпитализирован в отделение интенсивной терапии с желудочным кровотечением

20 / 05 / 2026, 23:25

Россельхознадзор ограничивает ввоз цветов из Армении

20 / 05 / 2026, 23:15

Эрдоган обсудил с Трампом региональные вопросы

20 / 05 / 2026, 23:10

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

20 / 05 / 2026, 23:00

Иран и США продолжают переговоры по 14-пунктной инициативе

20 / 05 / 2026, 22:40

В Каспийском море произошло землетрясение

20 / 05 / 2026, 22:15

Участник Отечественной войны назначен заместителем главы исполнительной власти

20 / 05 / 2026, 22:00

22 человека отравились во время поминок в Самухе — среди пострадавших есть дети

20 / 05 / 2026, 21:40

Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом по инфраструктуре Группы ВБ - ФОТО

20 / 05 / 2026, 21:20

Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом»

20 / 05 / 2026, 21:00

По инициативе Лейлы Алиевой на WUF13 обсуждены вопросы чистого воздуха и устойчивого градостроительства - ФОТО

20 / 05 / 2026, 20:40

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы

20 / 05 / 2026, 20:20

Трамп: я поеду в Израиль и стану премьер-министром

20 / 05 / 2026, 20:00

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

20 / 05 / 2026, 19:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25