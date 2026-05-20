Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Теннисист Нихад Мамедов вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в связи с этим из соответствующей структуры был направлен официальный документ-подтверждение.

Напомним, что в апреле этого года на мероприятии, организованном в спортивном комплексе «Шуа», член национальной сборной предпринял попытку обновить зафиксированный мировой рекорд по введению мяча в игру с дальнего расстояния. Под контролем официальных лиц Министерства молодежи и спорта, Федерации настольного тенниса и судьи международной категории Заура Микаилова он успешно выполнил подачу с расстояния 18,2 метра.

Отметим, что данный рекорд (17,5) до последнего времени принадлежал турку Осману Гюрджю.