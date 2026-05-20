Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

За последние две недели все крупные НПЗ Центральной России были вынуждены полностью остановить или резко сократить переработку нефти из‑за ударов беспилотников, подсчитал Reuters на основе официальных данных и информации источников.

Количество атак с использованием БПЛА на энергетическую инфраструктуру России возросло в 2026 году, а число НПЗ, ставших целями, с начала года удвоилось, и во второй ​половине мая заводы Центральной России, ​снабжающие топливом внутренний рынок и обеспечивающие ​значительную долю ⁠экспорта нефтепродуктов, почти остановились.

Так, полностью остановлены с 15 мая Рязанская НПК, с 17 мая — Московский НПЗ. НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), ​по информации источников на топливном рынке, с прошлой недели работает на загрузке около четверти ‌от номинала.

Один из крупнейших в стране НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф» мощностью 20 миллионов тонн нефти в ​год) полностью остановлен с 5 мая, ещё один крупный завод — «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ мощностью 17 миллионов ‌тонн в год) подвергся атаке 20 мая. Удалось ли НОРСИ частично сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность простаивающих заводов превышает 83 млн тонн в год — около четверти от общероссийской. Эти предприятия обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива.

Продажи топлива на Санкт‑Петербургской бирже резко сократились: Рязанская НПК полностью прекратила торги, ЯНОС почти перестал продавать бензин, а дизель реализует в 2,5 раза меньше.

Ряд других российских НПЗ, которые могли бы компенсировать выпадающие объёмы производства нефтепродуктов на поврежденных заводах в центральной ‌части страны, сами подверглись атакам и также остановлены или работают не на полную ‌мощность, отмечает Reuters.

В частности, в настоящее время простаивают: НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (13 миллионов тонн в год), Астраханский ГПЗ (3 миллиона тонн ​газового конденсата). Новокуйбышевский НПЗ (8 миллионов тонн в год) работает примерно на ‌четверть мощности.