Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами

С 26 мая 2026 года между Баку и Тбилиси возобновится ежедневное прямое пассажирское железнодорожное сообщение.

Поезда будут курсировать в обоих направлениях после более чем шестилетнего перерыва.

Решение было принято во время официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку, где он принял участие в работе 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13). В рамках встречи с Президентом Ильхамом Алиевым стороны подписали пакет документов по расширению сотрудничества, одним из главных пунктов которого стало возобновление пассажирского железнодорожного сообщения.

Согласно информации Министерства экономики Азербайджана и правительства Грузии, поезда будут курсировать ежедневно. Из Баку состав отправляется вечером (примерно в 23:10) и прибывает в Тбилиси на следующее утро около 08:41. В обратном направлении поезд из Тбилиси будет уходить около 21:00.

По маршруту предусмотрены остановки на ключевых станциях, включая Баладжары, Евлах, Гянджу и другие. Продажа билетов начнётся в ближайшие дни.

Согласно информации, Цена билета в одну сторону на пассажирский поезд Баку — Тбилиси — Баку будет начинаться от 81 маната. Минимальные цены по другим направлениям составят: Евлах — Тбилиси — 67 манатов, Гянджа — Тбилиси — 62 маната, Агстафа — Тбилиси — 57 манатов, Беюк-Кясик — Гардабани — 51 манат.

Напомним, что пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и закрытия сухопутных границ. С тех пор регулярных рейсов не было.

Сейчас ситуация изменилась: инфраструктура обновлена, а отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне, запуск поезда стал по-настоящему долгожданным событием.

Этот проект имеет не только двустороннее, но и более широкое региональное значение. Возобновление пассажирского сообщения напрямую усиливает Срединный коридор, повышая общую транспортную связанность Южного Кавказа.

Эксперт в сфере туризма Джейхун Ашуров в комментарии для 1news.az заявил, что возобновление железнодорожного сообщения Баку–Тбилиси может значительно повлиять на туристическую активность между Азербайджаном и Грузией уже в летнем сезоне 2026 года.

По его словам, запуск пассажирского поезда станет важным шагом не только с точки зрения транспортного сообщения, но и с позиции развития туристических связей между двумя странами.

«В 2019 году примерно 1 миллион 600 тысяч граждан Азербайджана посетили Грузию, а из Грузии в Азербайджан приехали около 725 тысяч человек. После закрытия границ и роста цен на авиабилеты поток туристов заметно сократился. Однако после возобновления железнодорожного сообщения ожидается оживление и рост активности», — отметил он.

Д.Ашуров подчеркнул, что поезд Баку–Тбилиси будет востребован не только среди граждан двух стран, но и среди иностранных туристов, путешествующих по региону Южного Кавказа.

«Это создаст возможности для групповых туристов, приезжающих в Азербайджан для путешествий по Кавказу. Маршрут может стать частью совместных туристических программ и комбинированных туров по региону», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, ключевым фактором популярности маршрута станет ценовая доступность.

«Цены на билеты станут более конкурентоспособными. Для многих пассажиров поезд остаётся более комфортной и доступной альтернативой авиаперелётам», — заявил он.

Эксперт отметил, что при разумной ценовой политике поезд сможет успешно конкурировать прежде всего с авиаперевозками между двумя странами.

Он также добавил, что запуск маршрута расширит возможности транзитных поездок через Грузию в третьи страны.

«Не секрет, что авиабилеты из Грузии в другие государства зачастую дешевле, чем из Азербайджана. Поэтому железнодорожное сообщение создаст дополнительные удобства для транзитных пассажиров», — отметил эксперт.

По словам Д.Ашурова, сейчас между двумя странами массовые пассажирские перевозки фактически осуществляются только воздушным транспортом, однако запуск поезда станет важным дополнением к существующим маршрутам.

Поезд Баку–Тбилиси возвращает между двумя столицами не только транспортное сообщение, но и привычный ритм поездок, в основе которого — живые контакты, встречи и движение людей между двумя странами.

Вюсаля Асимзаде