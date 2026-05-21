 Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами

First News Media09:50 - Сегодня
Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами

С 26 мая 2026 года между Баку и Тбилиси возобновится ежедневное прямое пассажирское железнодорожное сообщение.

Поезда будут курсировать в обоих направлениях после более чем шестилетнего перерыва.

Решение было принято во время официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку, где он принял участие в работе 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13). В рамках встречи с Президентом Ильхамом Алиевым стороны подписали пакет документов по расширению сотрудничества, одним из главных пунктов которого стало возобновление пассажирского железнодорожного сообщения.

Согласно информации Министерства экономики Азербайджана и правительства Грузии, поезда будут курсировать ежедневно. Из Баку состав отправляется вечером (примерно в 23:10) и прибывает в Тбилиси на следующее утро около 08:41. В обратном направлении поезд из Тбилиси будет уходить около 21:00.

По маршруту предусмотрены остановки на ключевых станциях, включая Баладжары, Евлах, Гянджу и другие. Продажа билетов начнётся в ближайшие дни.

Согласно информации, Цена билета в одну сторону на пассажирский поезд Баку — Тбилиси — Баку будет начинаться от 81 маната. Минимальные цены по другим направлениям составят: Евлах — Тбилиси — 67 манатов, Гянджа — Тбилиси — 62 маната, Агстафа — Тбилиси — 57 манатов, Беюк-Кясик — Гардабани — 51 манат.

Напомним, что пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и закрытия сухопутных границ. С тех пор регулярных рейсов не было.

Сейчас ситуация изменилась: инфраструктура обновлена, а отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне, запуск поезда стал по-настоящему долгожданным событием.

Этот проект имеет не только двустороннее, но и более широкое региональное значение. Возобновление пассажирского сообщения напрямую усиливает Срединный коридор, повышая общую транспортную связанность Южного Кавказа.

Эксперт в сфере туризма Джейхун Ашуров в комментарии для 1news.az заявил, что возобновление железнодорожного сообщения Баку–Тбилиси может значительно повлиять на туристическую активность между Азербайджаном и Грузией уже в летнем сезоне 2026 года.

По его словам, запуск пассажирского поезда станет важным шагом не только с точки зрения транспортного сообщения, но и с позиции развития туристических связей между двумя странами.

«В 2019 году примерно 1 миллион 600 тысяч граждан Азербайджана посетили Грузию, а из Грузии в Азербайджан приехали около 725 тысяч человек. После закрытия границ и роста цен на авиабилеты поток туристов заметно сократился. Однако после возобновления железнодорожного сообщения ожидается оживление и рост активности», — отметил он.

Д.Ашуров подчеркнул, что поезд Баку–Тбилиси будет востребован не только среди граждан двух стран, но и среди иностранных туристов, путешествующих по региону Южного Кавказа.

«Это создаст возможности для групповых туристов, приезжающих в Азербайджан для путешествий по Кавказу. Маршрут может стать частью совместных туристических программ и комбинированных туров по региону», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, ключевым фактором популярности маршрута станет ценовая доступность.

«Цены на билеты станут более конкурентоспособными. Для многих пассажиров поезд остаётся более комфортной и доступной альтернативой авиаперелётам», — заявил он.

Эксперт отметил, что при разумной ценовой политике поезд сможет успешно конкурировать прежде всего с авиаперевозками между двумя странами.

Он также добавил, что запуск маршрута расширит возможности транзитных поездок через Грузию в третьи страны.

«Не секрет, что авиабилеты из Грузии в другие государства зачастую дешевле, чем из Азербайджана. Поэтому железнодорожное сообщение создаст дополнительные удобства для транзитных пассажиров», — отметил эксперт.

По словам Д.Ашурова, сейчас между двумя странами массовые пассажирские перевозки фактически осуществляются только воздушным транспортом, однако запуск поезда станет важным дополнением к существующим маршрутам.

Поезд Баку–Тбилиси возвращает между двумя столицами не только транспортное сообщение, но и привычный ритм поездок, в основе которого — живые контакты, встречи и движение людей между двумя странами.

Вюсаля Асимзаде

Поделиться:
483

Актуально

Общество

В Баку стартовал пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов 

Общество

Фариз Азизов: «Реализуемые проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку»

Общество

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ...

Общество

Очередная группа переселенцев отправилась в село Шукюрбейли Джебраильского ...

Политика

Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами

Администрация Трампа не намерена смягчать санкции против Ирана до заключения сделки

Акции маленькой компании из Индии взлетели в цене из-за видео Мелони и Моди - ВИДЕО

Учреждена международная Бакинская премия по градостроительству

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Анар Гулиев: Азербайджан готов оказать поддержку Мексике в подготовке к проведению WUF14

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

В АзТУ сообщили о скоропостижной смерти еще одного студента

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Последние новости

Тарлан Сафаров: «Для реализации транспортного плана Баку создан «цифровой двойник»

Сегодня, 12:47

Фариз Азизов: «Реализуемые проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку»

Сегодня, 12:40

Представитель агентства автомобильных дорого: «Баку уходит от советского наследия и превращается в полицентричный мегаполис»

Сегодня, 12:38

В День чая Euronews рассказал об азербайджанских чайных традициях - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Общественное телевидение Армении подверглось масштабной кибератаке

Сегодня, 12:32

Кобахидзе: у ЕС не получится поссорить Грузию и Армению

Сегодня, 12:28

Фариз Азизов: «В рамках Госпрограммы в Азербайджане реализуется 26 крупных проектов дорожной инфраструктуры»

Сегодня, 12:25

В Ереване прошло заседание армяно-турецкой комиссии по использованию водных ресурсов

Сегодня, 12:23

Начальник Главного управления архитектуры Баку: «Наша цель - чтобы люди меньше времени проводили в пути и больше жили»

Сегодня, 12:20

В Иране казнили двух человек по обвинению в терроризме

Сегодня, 12:17

Риад Гасымов: «Проекты в Карабахе служат живой лабораторией для будущего устойчивого развития»

Сегодня, 12:08

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО 

Сегодня, 12:05

Мирзоян отреагировал на слова Шойгу о недружественных шагах Еревана

Сегодня, 11:57

«Дорога Путина»: в России предложили создать альтернативу «Дороге Трампа»

Сегодня, 11:53

Арарат Мирзоян: вопрос об исключении Армении из ЕАЭС не может обсуждаться без ее заявки

Сегодня, 11:32

Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хенк Овинк: «Бакинская архитектура успешно отвечает на социальные и экологические вызовы»

Сегодня, 11:25

В Стамбуле задержаны Мабель Матиз, Серенай Сарыкая, Blok3 и другие 

Сегодня, 11:22

МИД РФ отреагировал на расследование The Insider об «агентах Кремля» в Армении

Сегодня, 11:15

Ибрагим Бахреддин: «В Баку на любой площадке чувствуешь себя как дома»

Сегодня, 11:12
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25