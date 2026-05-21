Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями о своей беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом и напомнил, что между двумя лидерами установились хорошие отношения.

«Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Эрдоганом», — заявил хозяин Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. «У нас очень хорошие отношения. Не правда ли, здорово поддерживать хорошие отношения с весьма жесткими людьми? Он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня», — утверждал американский лидер.

«Я думаю, что он действительно союзник. Некоторые сомневаются в этом, но я считаю, что он отличный союзник, и его народ его уважает», — добавил Трамп.

До этого в канцелярии Эрдогана по итогам разговора сообщали, что главы стран обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который запланирован на июль. В ходе переговоров турецкий президент также назвал позитивным событием решение о продлении перемирия США с Ираном.

Ранее власти Турции предложили НАТО построить военный нефтепровод для снабжения ресурсами стран восточного фланга Альянса и снижения зависимости от ситуации в Ормузском проливе. Инициатива стала одним из пунктов пакета мер, находящегося на стадии утверждения в альянсе.