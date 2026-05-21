Белла Хадид вновь поддержала Палестину на Каннском кинофестивале - ФОТО 

На красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид сделала тонкое, но однозначное политическое заявление - она появилась с серебряным кулоном в форме карты Палестины.

Издалека украшение напоминало обычный ключ, однако вблизи в нём угадывался характерный силуэт страны. Отметим, что ключ («мифтах») - один из главных символов в палестинской культуре: он олицетворяет право на возвращение и память о домах, утраченных в ходе Накбы 1948 года.

Подчеркнем, что это уже 10-й год подряд, когда 29-летняя модель приезжает в Канны. На протяжении всей карьеры Б.Хадид последовательно использует публичные площадки для демонстрации поддержки Палестины: в 2024 году она появилась на фестивале в платье с узором куфии, а брошь с картой Палестины давно стала её фирменным аксессуаром.