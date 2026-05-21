Администрация Трампа не намерена смягчать санкции против Ирана до заключения сделки

First News Media00:30 - Сегодня
США не будут смягчать санкции против Ирана до заключения мирной сделки.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

"Я не пойду ни на какие уступки, пока они не подпишут соглашение. Нет, мы ничего не предлагали", — подчеркнул он.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник утверждало, что Вашингтон согласился на время переговоров с Тегераном приостановить действие санкций против иранской нефти.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном перемирии. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. Обсуждения завершились безрезультатно.

В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь Иран заявил о закрытии Ормуза для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Ситуация в регионе привела к глобальному энергетическому кризису.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
