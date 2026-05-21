Китай и США сформировали механизм по ликвидации наркоторговли

Правоохранительные органы Китая и США сформировали совместный отлаженный механизм по ликвидации международных каналов наркоторговли. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, с 2024 года антинаркотические регуляторы двух стран совместно расследуют дела о транснациональной торгове новыми психотропными веществами. В частности, в феврале, действуя на основе данных, предоставленных американской стороной, полиция города центрального подчинения Тяньцзинь (Центральный Китай) задержала подозреваемого в причастности к продаже наркотиков и выявила канал поставок запрещенных препаратов.

"Успешное раскрытие этого дела продемонстрировало не только отлаженную работу механизма сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками, но и стало практическим результатом совместной борьбы двух стран с трансграничной преступностью", — указало министерство.

Пекин и Вашингтон, как отмечается, занимают твердую позицию по борьбе с наркоторговлей, проявляют к ней максимальную нетерпимость.

Источник: ТАСС