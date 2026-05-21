Иран изучает ответ США на предложение о прекращении военных действий

Тегеран изучает комментарии американской стороны иранского предложения о прекращении военных действий.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На основе того же состоящего из 14 пунктов текста, предоставленного Ираном, несколько раз происходил обмен сообщениями, мы получили изложение позиции американской стороны и в настоящее время изучаем ее", - заявил Багаи, слова которого привело агентство Nour News.

18 мая агентство Tasnim сообщило, что Пакистан передал США новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, состоящее из 14 пунктов. По его сведениям, акцент в тексте сделан на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия.

Источник: ТАСС