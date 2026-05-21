Сегодня в Баку стартовал пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и правительством Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в центре внимания участников сегодня находятся вопросы жилищной политики, урбанизации, посткризисного восстановления городов и механизмов его финансирования.

Также обсуждаются устойчивый туризм, роль гражданского общества и вовлечение молодежи в развитие городской среды.

Программа этого дня включает серию диалогов, круглых столов и специальных дискуссий, среди которых:

«Жилье в центре посткризисного восстановления и реконструкции»;

«Новое соглашение по финансированию жилья»;

«Академические круги»;

«Дети и молодежь»;

«Инклюзивная устойчивость городов, синяя экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах»;

«Африканский пакт о доступном жилье — специальная сессия для инвесторов»,

«Профессиональное сообщество»;

«Гражданское общество».

Итоги дня подведут на финальном заседании. В ходе запланированных встреч эксперты рассмотрят пути расширения доступа к жилью, методы восстановления городской инфраструктуры после кризисов и конфликтов, а также внедрение инструментов устойчивого финансирования. Отдельными темами станут интеграция молодежи в процессы принятия решений и адаптация городов к вызовам, связанным с изменением климата.

Отметим, что форум, начавшийся 17 мая продлится до 22 мая.