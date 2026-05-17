AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщают, что распространяющиеся в социальных сетях старые кадры, якобы отражающие нынешнюю ситуацию в Нахчыванском международном аэропорту, не соответствуют действительности.

Как сообщили 1news.az в AZAL, настоящее время рейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме, оперативная обстановка в аэропорту стабильна, обслуживание пассажиров продолжается в обычном режиме.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдавшимися в последние дни, в расписании ряда рейсов были внесены изменения, однако все решения принимались исходя из приоритета безопасности полётов.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана рекомендует ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников", - говорится в заявлении.