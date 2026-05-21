Глава штаба ВС Пакистана прибудет в Тегеран для передачи послания

First News Media09:18 - Сегодня
Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибудет в Тегеран, чтобы передать представителям иранских властей послание относительно переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива.

Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (парламента) исламской республики Фида Хуссейн Малики.

"Начальник штаба пакистанской армии [Асим] Мунир сегодня приезжает в Тегеран для передачи иранским официальным лицам специального послания", — указал иранский депутат, слова которого привел телеканал Al Mayadeen. Детали послания не раскрываются.

18 мая глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, представляющий страну-посредника в диалоге между Ираном и США, завершил визит в Тегеран, где в течение нескольких дней обсуждал позицию иранской стороны с высокопоставленными представителями властей. Последнюю перед вылетом в Исламабад встречу он провел с главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи. Как указывал телеканал Al Arabiya, о результатах своих переговоров в Иране Накви "информировал все заинтересованные стороны".

Источник: ТАСС

