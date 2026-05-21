Президент США заявил, что не ожидает эскалации ситуации вокруг Кубы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что нарастания напряженности вокруг Кубы ожидать не стоит.

"Нет. Эскалации не будет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, кубинские власти утратили контроль над ситуацией в стране.

Однако Трамп отказался отвечать на вопрос, возможен ли в связи с Кубой сценарий действий, на которые США пошли 3 января 2026 года в отношении Венесуэлы.

Ранее в среду министерство юстиции США обнародовало обвинения против бывшего председателя Компартии Кубы Рауля Кастро и пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Hermanos en rescate.

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что попытка властей США предъявить обвинения Кастро не имеет никаких правовых оснований.

До этого в американских СМИ появлялась информация, что США изучают возможность военного сценария в отношении Кубы.

