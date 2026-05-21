Иран готов применить новое оружие в случае атаки США

Иран располагает современным оружием, которое пока не применялось на поле боя в конфликте с США и Израилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский военный источник.

«Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал иранский военный источник, комментируя готовность Ирана к возможной повторной атаке США.

Он подчеркнул, что Тегеран не испытывает дефицита средств, которые он применит для отражения атак.

«С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — заявил информатор.