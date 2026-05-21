«Абсолютная ложь». Хабиб Нурмагомедов ответил главе UFC о причинах завершения карьеры

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена UFC, а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова главы лиги Даны Уайта о том, что завершил карьеру из-за того, что заработал много денег.

«Вот заголовки читаю иногда в интернете, я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, это расходится везде. Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег – это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», — написал Хабиб на личной странице в одной из социальных сетей.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гэтжи.

