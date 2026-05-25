Медведев назвал курс Пашиняна опасным для Армении

Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Медведев ранее заявил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией.

"Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ.

"Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - добавил он.

Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, заявил также Медведев.

«Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией. Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза указал на то, что Пашинян, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказался от участия в саммитах союза, и собирает в Ереване «мерзких врагов России».