Пашинян пригрозил вслед за цементным заводом отобрать у Царукяна особняк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отобрать особняк у главы «Процветающей Армении» Гагика Царукяна.

"Начнем возвращать дома Гагика Царукяна народу. И я вам говорю: до 2031 г. особняк Царукяна, воздвигнутый на горе, должен стать центром по уходу за престарелыми", – заявил Пашинян в ходе предвыборной агитации в Ширакской области.

Как отметил лидер "Гражданского договора", это произойдет точно так же, как и с домом Карапета Гулояна (зять Царукяна – ред.), который был возвращен государству.

Ранее Пашинян заявил, что Араратский цементный завод (владелец – Гагик Царукян) в ближайшее время перейдет в собственность государства.

В апреле Генпрокуратура Армении сообщила, что конфискует у бывшего губернатора Котайкской области Карапета Гулояна, а также у его супруги Розы Царукян, дочери предпринимателя и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, порядка $3,4 млн как "имущество незаконного происхождения".

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 17 партий и 2 блока.

