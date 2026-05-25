Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее Медведев отметил, что Пашинян может "больно приземлиться" между стульями ЕАЭС и Евросоюза, с одной стороны пытаясь "затаскивать" Ереван в ЕС, а с другой — стараясь сохранить выгоды от членства в евразийском экономическом союзе.

"Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной", — сказал Медведев.