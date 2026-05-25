В Бангладеш 15 человек погибли в ДТП с грузовиком

Грузовик опрокинулся в провинции Дакка в центральной части Бангладеш, погибли по меньшей мере 15 человек, шестеро пострадали.

Об этом сообщила газета The Daily Star.

По ее информации, инцидент произошел примерно в 04:30 по местному времени (01:30 мск) на шоссе в округе Тангайл примерно в 100 км к северо-западу от бангладешской столицы. Грузовик, нагруженный арматурой, перевозил также людей, направлявшихся на празднование Ид аль-Адха (Курбан-байрам в тюркской традиции). В полиции подтвердили The Daily Star, что 15 человек погибли на месте, шестерых пострадавших доставили в местную больницу.

По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем, в результате чего грузовик перевернулся и упал в придорожную канаву. Пассажиров придавило арматурой.

Источник: ТАСС