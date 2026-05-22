В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости
В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая — Дня независимости.
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики шлю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления и выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя странами получат дальнейшее укрепление и развитие в соответствии со взаимными интересами".
***
Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
С удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу — прогресса и благополучия.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".
***
Генеральный директор ICESCO Салим бин Мохаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам от имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и от себя лично самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Этот знаменательный день занимает особое место в истории Вашей великой страны и в памяти азербайджанского народа.
ИСЕСКО считает за честь видеть Азербайджан в числе своих сильнейших партнеров. Постоянная поддержка, оказываемая Вашим превосходительством нашей организации на протяжении многих лет, и осуществляемое конструктивное сотрудничество воспринимаются с особым одобрением во всем исламском мире.
По случаю этого праздника желаю Вашему превосходительству здоровья, неиссякаемой энергии, а народу Азербайджана – благополучия и постоянной гордости за достигнутые большие успехи.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".
***
Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Рад сердечно поздравить Ваше превосходительство и выразить Вам наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу — прогресса и процветания.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".
***
Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Господин Президент.
От имени народа и правительства Парагвая, от себя лично рад передать Вам искренние поздравления в связи с Днем независимости Азербайджанской Республики.
По случаю этого знаменательного праздника желаю братскому народу Азербайджана мира, благополучия и процветания.
Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.
Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".
***
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа и правительства Королевства Бахрейн, от себя лично рад выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания.
Рад выразить Вашему превосходительству мое высочайшее почтение".
***
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".