Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики шлю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления и выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя странами получат дальнейшее укрепление и развитие в соответствии со взаимными интересами".
