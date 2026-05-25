Светлана Бондарчук: «Азербайджан - идеальное место для работы, удовольствия и встречи с друзьями» - ФОТО

Столицу Азербайджана вновь посетила российская модель и телеведущая, автор и ведущая YouTube-проекта «Света вокруг света» Светлана Бондарчук.

О поездке в город Баку С.Бондарчук рассказала у себя Instagram, где отметила следующее: «Азербайджан - идеальное место для работы, удовольствия и встречи с друзьями. Эмин, спасибо за твое гостеприимство. Ждете новое интервью с Эмином?»

В азербайджанской столице С.Бондарчук отсняла новое интервью с бизнесменом и музыкантом, народным артистом Эмином Агаларовым для своего YouTube-проекта «Света вокруг света» - напомним, что впервые Э.Агаларов появился в данном проекте 2 года назад, выпуск с ним набрал на видеохостинге более 1,6 млн просмотров.

