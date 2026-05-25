Когда станут известны результаты экзаменов по II и III группам?

Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа и использованных на прошедшем 24 мая 2026 года вступительном экзамене по II и III группам специальностей, требует времени, объявление результатов планируется через 3 недели.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре. Было отмечено, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с разбором всех тестовых заданий по II и III группам специальностей, а также с правильными ответами на закрытые и кодируемые задания открытого типа, перейдя по соответствующим гиперссылкам.