В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

По данным Национальной службы гидрометеорологии, с утра 21 мая, начиная с северных и западных районов страны, до вечера 25 мая в отдельных местах ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

В некоторых районах прогнозируются интенсивные осадки, грозы и выпадение града. В высокогорных районах возможен переход осадков в снег. 21–22 мая ожидается кратковременное усиление осадков.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также возможны кратковременные селевые потоки в отдельных горных реках.