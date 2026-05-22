В России неоднозначно отреагировали на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана 

21 мая стало известно о том, что 13-летний российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана.

Об этом сообщило российское издание РИА Новости, отметив, что со следующего сезона А.Плющенко сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, для этого ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это от Международного союза конькобежцев (ISU).

Новость о том, что Александр Плющенко на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана активно обсуждается в российских СМИ, где получила неоднозначную реакцию.

«Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки. Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма», - цитирует РИА Новости депутата Госдумы РФ Светлану Журову.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась в комментарии Sport24 о решении 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана, заявив следующее: «У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно. Потеря ли это для России? Не говорите глупости. Ну ей Богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря?».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил в комментарии РИА Новости, что решение 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана может сказаться на репутации его отца: «Поскольку это сын Евгения, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения. Думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации».

Решение семьи Евгения Плющенко перевести сына под флаг Азербайджана является адекватным и обоснованным - такое мнение в комментарии Газете.Ru выразила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова, заявив следующее: «Нет, это не странно. Конкуренция в России очень высокая. В Азербайджане больше шансов отобраться на соревнования, такие, как этапы Гран-при. Ну и вообще, в принципе есть возможность выступать на международном уровне. Поэтому, я считаю, это адекватное решение. Здесь не нужно искать подводных камней, думаю, это просто прагматичный шаг».

В свою очередь известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил в социальных сетях, что не видит в этом ничего плохого: «Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан! Инфа прошла! Ну и что? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может бизнес или любовь к Баку… Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья».

