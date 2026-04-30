Стала известна дата премьеры третьего сезона «Дома Дракона»: Новый трейлер - ВИДЕО

HBO объявил премьеру третьего сезона фэнтези-сериала «Дом Дракона» и показал новый трейлер проекта.

Третий сезон продолжит рассказывать о жестокой войне за власть, опираясь на события книг Джорджа Р.Р. Мартина – в центре истории остаются Рейнира Таргариен и соперничающие дома, включая Хайтауэров и Веларионов.

«Это грандиозный сезон. Он самый масштабный из всех, что мы когда-либо создавали. Он мрачный. Он смешной. Он полон экшена. Он эмоциональный. И, конечно же, в нем много-много драконов. Этот сезон потребовал от всех, кто работал над ним, выложиться на полную, и я с нетерпением жду, когда мир сможет его увидеть» - отмечает в комментарии The Hollywood Reporter создатель и шоураннер сериала Райан Кондал.

Премьера третьего сезона «Дома Дракона», новый трейлер которого представлен для просмотра ниже, состоится 21 июня на HBO Max – зрителей ожидают восемь эпизодов. Известно, что сериал уже продлён на четвёртый сезон, который станет финальным.

Читайте по теме:

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

В сериале «Дом дракона» обнаружен киноляп – ФОТО