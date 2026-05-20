Гражданам Азербайджана разрешили въезд и выезд в Грузию железнодорожным транспортом

С 00:00 часов 25 мая 2026 года будет разрешен въезд и выезд железнодорожным транспортом между Республикой Азербайджан и Грузией для граждан Азербайджанской Республики, а также для граждан всех иностранных государств, имеющих право безвизового въезда в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Кабинет министров, соответствующее постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству цифрового развития и транспорта, Министерству иностранных дел, Государственному таможенному комитету, Государственной пограничной службе, Государственной миграционной службе и Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с требованиями законодательства.