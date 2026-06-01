В Иране опровергли сообщения об отставке президента Масуда Пезешкиана
Информация о письме президента Ирана Масуда Пезешкиана верховному лидеру Моджтаба Хаменеи об отставке являются ложными «сплетнями».
Об этом рассказал в соцсети Х заместитель главы отдела коммуникаций администрации президента Ирана Мехди Табатабаи.
Ранее об отставке Пезешкиана проинформировал базирующийся в Великобритании иранский оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источник.
Якобы Пезешкиан предупредил, что управление страной вышло за рамки официальных институтов.
«Сплетни позорной иностранной сети — это продолжение прежних нелепых медийных игр. Они опубликовали свои желания вместо реальности. Президент не отступит от служения народу», — ответил на слухи Табатабаи.
Помимо этого, председатель совета по информационной политике при правительстве Ирана Эльяс Хазрати также опроверг данные об отставке Пезешкиана.
