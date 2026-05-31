CNN: Иран возобновил доступ к 18 крупным подземным базам хранения ракетного вооружения

First News Media22:29 - 31 / 05 / 2026
CNN: Иран возобновил доступ к 18 крупным подземным базам хранения ракетного вооружения

Иран сумел возобновить доступ к 18 крупным подземным объектам хранения ракетного вооружения, входные проемы которых оказались засыпаны после ударов американских вооруженных сил в рамках военной операции.

Иранской стороне удалось расчистить 50 из 69 входов в туннельные системы этих баз. Как полагают специалисты, это дает Ирану возможность произвести значительно большее количество пусков баллистических ракет большой дальности по Израилю и другим государствам ближневосточного региона благодаря оперативному извлечению боеприпасов из подземных складов. Аналитики полагают, что в подземных хранилищах Ирана сосредоточено порядка 1000 ракет.

Данные спутниковой съемки свидетельствуют о том, что иранская сторона задействовала несложную строительную технику — бульдозеры и грузовые автомобили — для восстановления проходов в подземные объекты. Помимо этого, были приведены в порядок подъездные дороги. Эксперты подчеркнули, что полученные снимки демонстрируют ограниченность результатов совместной израильско-американской бомбардировочной кампании, и ракетный потенциал Тегерана невозможно было ликвидировать посредством ударов по входам в туннели. Как отмечают специалисты, разветвленная сеть подземных ракетных баз Ирана, сооружение которой было начато свыше двух десятилетий назад, обеспечивает существенный уровень защиты. Значительная глубина расположения объектов, часть которых размещена под сотнями метров горной породы, существенно ограничивает эффективность американских и израильских ударов.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл уклонился от комментариев по итогам журналистского расследования CNN, повторив ранее озвученное заявление о том, что вооруженные силы США являются наиболее боеспособными в мире и располагают всеми необходимыми средствами для решения задач в любое время и в любой точке мира по решению президента.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном перемирии. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США, которые завершились безрезультатно. В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь Иран заявил о закрытии Ормуза для судов, направляющихся в страны Персидского залива, что привело к глобальному энергетическому кризису.

Источник: CNN

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
12 / 05 / 2026, 17:02

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
07 / 05 / 2026, 16:57

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
23 / 04 / 2026, 17:55

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25