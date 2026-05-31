Массовая авария на старте гонки в Монце привела к потере 8 автомобилей

Массовая авария произошла на старте первого этапа Кубка на выносливость GT World Challenge Europe в итальянской Монце.

В первом же повороте столкнулись более 10 автомобилей, что привело к серьезным последствиям для лидеров заезда. Виновником инцидента был признан опытный бельгийский гонщик Максим Мартин, выступавший на Mercedes-AMG под номером 17.

По данным судей и свидетельствам очевидцев, Мартин совершил обгон за пределами трассы и при возвращении в поток допустил резкий маневр, спровоцировавший цепную реакцию. В результате столкновения McLaren команды Garage 59 развернуло, и он протаранил группу лидеров, включая обладателей поул-позиции на Ford Mustang GT3. В аварии серьезно пострадало около дюжины машин, причем 8 из них, включая оба «Мустанга» команды Haupt Racing Team, не смогли продолжить гонку. Ущерб от столкновения оценивается в несколько миллионов евро.

Несмотря на масштаб происшествия, никто из пилотов не получил серьезных травм. Максим Мартин, который изначально возглавил гонку после перезаезда, получил от стюардов суровое наказание в виде трехминутного штрафа (stop-go), что отбросило его экипаж в конец пелотона. Сам гонщик свою вину не признал, заявив, что не имел физического контакта с другими автомобилями. Победителем хаотичного заезда в итоге стал экипаж команды Tresor Attempto Racing на Audi, стартовавший с 29-й позиции.