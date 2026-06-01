ЧЕ по мини-футболу: Cборная Азербайджана сегодня встретится с Казахстаном

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня вечером проведет очередной матч на чемпионате Европы в Словакии.

Как сообщает корреспондент Report из Братиславы, команда под руководством Эльшада Гулиева в 1/8 финала встретится с Казахстаном.

Матч начнется в 00:00 по бакинскому времени на стадионе Tipos Arena.

Сегодня в 1/8 финала также сыграют Румыния против Австрии, Греция против Сербии и Чехия против Черногории.

Победитель матча Азербайджан - Казахстан в 1/4 финала встретится с победителем матча Чехия - Черногория.

Напомним, что остальные 4 матча 1/8 финала состоялись вчера:

Босния и Герцеговина - Венгрия 2:2 (2:3 по пенальти)

Болгария - Франция 6:1

Польша - Грузия 1:1 (2:3 по пенальти)

Украина - Португалия 3:1

Чемпионат Европы завершится 4 июня. Сборная Азербайджана ранее одержала победу над Австрией (1:0), Италией (3:2) и Францией (3:2), став лидером группы F.