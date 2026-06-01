Акробат прошел между двумя высочайшими небоскребами Польши - ВИДЕО

Эстонский слэклайнер Яан Роозе совершил исторический проход по канату между двумя самыми высокими зданиями Варшавы.

Экстремал преодолел дистанцию в 500 метров, натянутую между небоскребом Varso Tower и знаменитым Дворцом культуры и науки. Полет и балансирование спортсмена проходили на головокружительной высоте 180 метров полностью без страховки.

Уникальный трюк привлек внимание сотен жителей и гостей польской столицы, которые наблюдали за происходящим с улиц города. Яан Роозе, известный своими сложнейшими высотными проектами по всему миру, успешно справился с порывами ветра на огромной высоте и благополучно завершил свой пятисотметровый путь. Этот проход стал одним из самых зрелищных и опасных достижений в карьере эстонского канатоходца, в очередной раз раздвинувшим границы человеческих возможностей в экстремальном спорте.

Источник: Газета.Ру