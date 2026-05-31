«Арсенал» устроил самый масштабный чемпионский парад в истории Англии

Чемпионский парад лондонского «Арсенала» официально признан самым массовым в истории английского футбола. По данным местной полиции, отметить долгожданное чемпионство вместе с игроками команды вышли 1,5 миллиона человек.

Этот показатель на 300 тысяч превышает предыдущий рекорд, установленный в прошлом году во время празднования «Ливерпуля». Огромное шествие фанатов полностью заполнило улицы Северного Лондона, став беспрецедентным событием по уровню поддержки и количеству участников в истории премьер-лиги.