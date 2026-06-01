Определился победитель второго сезона шоу «Maska» на ITV - ФОТО - ВИДЕО

В воскресенье в эфире канала ITV завершился второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу производства Южной Кореи, которое завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции – Азербайджан также вошел в число стран, где данный проект был официально адаптирован в течение двух телевизионных сезонов.

В жюри проекта, финал которого состоялся 31 мая, вновь входили народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, а ведущим шоу являлся Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

В финале за победу в шоу «Maska» боролись 3 маски – Тигр, Гырат и Инопланетянин, в итоге победителем второго сезона лицензионной азербайджанской адаптации «The Masked Singer» стал Гырат, под маской которого скрывался представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2024» Илькин Довлатов.

Второе место в проекте занял Тигр, под маской которого оказался оперный певец, народный артист Азербайджана Самир Джафаров; третье место у Инопланетянина – в этой маске в проекте участвовала известная телеведущая Усния Магеррамова.