Летом 2026 года температура в Турции превысит норму и может обновить исторические рекорды

Летом 2026 года температура воздуха в Турции может значительно превысить климатическую норму и приблизиться к рекордным показателям.

Об этом сообщил метеоролог Ихсан Юртташ. По словам специалиста, повышенные температуры ожидаются практически на всей территории страны, а в отдельных регионах показатели способны достичь исторических максимумов или даже превысить их.

Метеоролог отмечает, что жарче всего будет на средиземноморском побережье, включая такие популярные курорты, как Анталья, Аланья, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура воздуха там может регулярно превышать +40°C. Дополнительным негативным фактором станет высокая влажность, из-за которой экстремальная жара будет ощущаться еще сильнее. Аналогичная климатическая ситуация прогнозируется и на побережье Эгейского моря — в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы.