В Азербайджане изменяются правила авторизации на платформе Smart Customs

В Азербайджане 1 июня вступают в силу изменения в порядке подачи электронных торговых деклараций на платформе Государственного таможенного комитета Smart Customs.

Доступная ранее авторизация в системе через идентификационный номер (FIN) и пароль будет невозможна.

Теперь граждане смогут пользоваться сервисом, выбрав один из трех различных способов электронной идентификации. Среди предложенных решений наиболее быстрым и удобным считается цифровая подпись SİMA.

Посредством SİMA İmza пользователи могут получить электронную подпись через мобильное устройство за несколько минут без необходимости использования дополнительных физических носителей и безопасно получать доступ к таможенным услугам. Технология распознавания лица, используемая в SİMA İmza, обеспечивает удаленную, оперативную и безопасную идентификацию пользователей.

Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение SİMA İmza без посещения сервисных центров.

Источник: Report