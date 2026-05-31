Азербайджанские дзюдоисты выиграли четыре медали в финальный день Кубка Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали в последний день молодежного Кубка Европы в австрийском Граце.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали в последний день молодежного Кубка Европы в австрийском Граце. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, в весовой категории до 90 кг Сулейман Шукюров стал обладателем золотой медали, одержав победы над соперниками из Румынии, Казахстана, Грузии, Венгрии и Германии. В финале он одолел бразильца Жоао Педро Канелино, выиграв иппоном (юко).

Бронзовые награды взяли Роман Гараев (до 81 кг), Аслан Коцоев (до 90 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг). Напомним, что в первый день соревнований золото также выиграл Мухаммед Мусаев (до 66 кг). Таким образом, азербайджанские дзюдоисты, в целом завоевав 2 золотые и 3 бронзовые медали, заняли второе место в мужском зачете среди 34 стран и третье место — в общекомандном зачете.