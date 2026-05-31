Алжир ратифицировал стратегический меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ратифицировал стратегический меморандум о расширении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в сфере углеводородов, нефти, газа, нефтехимии и проектов "зеленой энергии".

Меморандум определяет широкую рамочную основу сотрудничества, охватывающие нормативно-правовую политику в сфере углеводородной деятельности, а также проекты по разведке и добыче нефти и газа на суше и на шельфе.

Согласно документу, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) будет поставлять компании Sonatrach Raffineria Italiana легкую азербайджанскую сырую нефть и другие виды нефти на долгосрочной основе, что укрепит коммерческий энергетический обмен между сторонами.

Партнерство также включает инициативы в сфере "зеленой энергии", в частности, в разработке водородных технологий, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также в подготовке кадров.

Меморандум первоначально действует в течение пяти лет и автоматически продлевается, если одна из сторон официально не выйдет из соглашения.

Отметим, что меморандум был подписан 29 ноября 2022 года. Соглашение отражает намерение обеих стран углубить экономические и промышленные связи через долгосрочное партнерство, основанное на взаимных интересах и координации в энергетическом секторе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ратифицировал соглашение в феврале 2023 года.

