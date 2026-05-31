Макрон назвал неприемлемыми ночные беспорядки во Франции после победы ПСЖ

Президент Франции Эмманюэль Макрон жестко прокомментировал массовые беспорядки, вспыхнувшие в стране после победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Напрямую оценивая произошедшее, глава государства заявил: «К сожалению, большую часть прошлой ночи мы были свидетелями неприемлемых сцен насилия в Париже и других городах. Это не футбол. Это не спорт. Это не то, что мы любим. Мы будем бескомпромиссны с виновными. Мы больше не хотим этого видеть. Хватит. Это конец».

По официальным данным Министерства внутренних дел Франции, в ходе уличных волнений, охвативших 15 городов страны, группы хулиганов разграбили магазины. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов задержали 780 человек, при этом более половины из них — 416 фанатов — были взяты под стражу непосредственно в Париже. Согласно сводкам ведомства, в результате столкновений и беспорядков один человек погиб, а более 200 получили ранения различной степени тяжести.