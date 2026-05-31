Масуд Пезешкиан: Экономические проблемы Ирана связаны с внешними санкциями и внутренним давлением

Экономические проблемы Ирана частично обусловлены внешними ограничениями, а частично — давлением, возникающим из-за специфических условий внутри страны. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании кабинета министров.

Он отметил, что правительство прилагает все усилия, чтобы страна преодолела возникшие трудности с наименьшими затратами и потерями. По словам Пезешкиана, ключевым фактором решения проблем является укрепление социального капитала страны. Путь к преодолению сложностей и достижению стабильного будущего заключается в опоре на национальное единство и участие всех граждан в развитии Ирана.