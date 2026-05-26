Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан байрамы - ФОТО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Гурбан байрамы.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас и всех наших соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, со священным Гурбан байрамы, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.
В дни Гурбан байрамы, олицетворяющего ниспослание Ислама человечеству в качестве последней небесной религии и пути духовно-нравственного спасения, миллионы мусульман совершают Хадж, испытывая гордость и радость единства и равенства, готовности к любым самопожертвованиям во имя благородных целей.
Церемонии Гурбан байрамы, ежегодно отмечаемого в нашей стране как всенародный праздник, еще больше укрепляют у людей чувства солидарности, гуманизма и милосердия, превращаются в торжество приверженности национально-духовным ценностям, добрых дел в нашем обществе.
Дорогие сестры и братья!
В эти благословенные дни еще раз с благодарностью чту бессмертную память шехидов, желаю, чтобы молитвы, возносимые вами во имя благополучия нашего народа и государства, были приняты в обители Всевышнего, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – изобилия и достатка.
С Гурбан байрамы!"
Hörmətli həmvətənlər!
Sizi və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm.
İslamın sonuncu səmavi din və mənəvi-əxlaqi qurtuluş yolu olaraq bəşəriyyətə… — İlham Əliyev (@azpresident) May 26, 2026