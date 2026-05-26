Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

First News Media22:23 - 26 / 05 / 2026
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас и всех наших соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, со священным Гурбан байрамы, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

В дни Гурбан байрамы, олицетворяющего ниспослание Ислама человечеству в качестве последней небесной религии и пути духовно-нравственного спасения, миллионы мусульман совершают Хадж, испытывая гордость и радость единства и равенства, готовности к любым самопожертвованиям во имя благородных целей.

Церемонии Гурбан байрамы, ежегодно отмечаемого в нашей стране как всенародный праздник, еще больше укрепляют у людей чувства солидарности, гуманизма и милосердия, превращаются в торжество приверженности национально-духовным ценностям, добрых дел в нашем обществе.

Дорогие сестры и братья!

В эти благословенные дни еще раз с благодарностью чту бессмертную память шехидов, желаю, чтобы молитвы, возносимые вами во имя благополучия нашего народа и государства, были приняты в обители Всевышнего, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – изобилия и достатка.

С Гурбан байрамы!"

