Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

First News Media18:25 - Сегодня
В социальных сетях Казахстана и Азербайджана широкое распространение получило видео со школьником из Туркестана, который поднял с земли упавший флаг Азербайджана. Видео было снято в период неформального саммита Организации тюркских государств, который прошел 15 мая в Туркестане. Поступок вызвал большой положительный отклик в обеих странах. На видео запечатлен учащийся 11-го класса Нурсултан Базарбайулы.

В интервью АЗЕРТАДЖ Нурсултан Базарбайулы рассказал, как увидел флаг Азербайджана на дороге, почему решил поднять его, как отреагировали родители и представители азербайджанской общины.

- Нурсултан, как получилось, что вы увидели флаг Азербайджана на дороге?

- Я заметил флаг, когда шел домой после игры с друзьями. Скорее всего, он упал из-за сильного ветра. Я считаю, что государственный флаг – это символ чести, достоинства и уважения к стране и ее народу. Поэтому я не мог просто пройти мимо и оставить его лежать на земле.

Думаю, это был для меня естественный поступок. Я сделал это не ради внимания или популярности, а потому что считаю, что к символам любого государства нужно относиться с уважением.

- Как отреагировали ваши родители, знакомые, друзья и учителя?

- Честно говоря, я не ожидал, что это видео получит такой большой отклик. Когда ролик начал распространяться в социальных сетях, я был приятно удивлен тем, что столько людей положительно оценили этот поступок. Особенно приятно было читать комментарии, в которых люди благодарили меня и писали слова поддержки.

Мои родители также отреагировали очень положительно. Они сказали, что гордятся мной, потому что я поступил правильно и проявил уважение к символам другого государства. Они всегда учили меня не проходить мимо того, что требует внимания и уважения.

- Вы знали, что в эти дни в Туркестане проходил саммит Организации тюркских государств?

- Да, я знал, что в нашем городе, в Туркестане, в эти дни проходил саммит, где обсуждались важные вопросы между странами. Там были вывешены флаги разных государств. Думаю, флаг упал из-за сильного ветра.

- Вы сразу поняли, что это флаг Азербайджана?

- Да, конечно, я знал, что это флаг Азербайджана. Думаю, это честь – знать флаги родственных стран. Азербайджанцы и казахи – братские народы.

- После распространения видео с вами встретились представители азербайджанской общины. Как они вас нашли и как прошла встреча?

- Они нашли меня через моего друга. Кстати, именно друг снял и выложил это видео, но сначала я об этом не знал. Узнал уже после того, как мне начали писать и звонить.

Многие телеканалы хотели поговорить со мной и взять интервью.

После этого со мной связалась председатель Азербайджанского общественного объединения «Карабах» по Туркестанской области Казахстана Рамиля Мустафаева. Затем была организована встреча в школе с азербайджанской общиной. Вместе с администрацией школы меня поздравили, вручили благодарственное письмо и памятные подарки мне и моим друзьям.

- Что вы можете сказать об азербайджанцах, живущих в Казахстане?

- В нашем городе и в Казахстане я видел много азербайджанцев. Я знаю их как добрых и позитивных людей. Они всегда доброжелательно относятся к родственным странам и народам.

Такие поступки делают наши отношения крепче, сближают народы двух стран и будут способствовать их дальнейшему совместному развитию.

Хочу выразить огромную благодарность представителям азербайджанского народа за то, что они так тепло отнеслись ко мне, поддержали и поблагодарили. Честно говоря, я был удивлен таким вниманием.

