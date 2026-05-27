В США заявили об ударе якобы по судну наркоторговцев
Американские военные нанесли 26 мая очередной удар по судну, предположительно, использовавшемуся для наркотрафика в восточной части Тихого океана.
Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - сообщило командование в X.
Как отмечается, в результате удара погиб один человек, двое выжили. В связи с этим Южное командование уведомило Береговую охрану о необходимости "активировать поисково-спасательную систему".
Американские военнослужащие не пострадали.
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.