В США заявили об ударе якобы по судну наркоторговцев

Американские военные нанесли 26 мая очередной удар по судну, предположительно, использовавшемуся для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - сообщило командование в X.

Как отмечается, в результате удара погиб один человек, двое выжили. В связи с этим Южное командование уведомило Береговую охрану о необходимости "активировать поисково-спасательную систему".

Американские военнослужащие не пострадали.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.