Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Запад пытается растащить союзников РФ, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас, в том числе и в отношении Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей - как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную», - указал он на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

В связи с этим Лавров подчеркнул, что все это делается западными странами лишь с одной целью – «сделать России как можно более больно».

Источник: ТАСС