 Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

First News Media09:05 - Сегодня
Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

Тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».

Официальное объявление о назначении нового главного тренера ожидается в ближайшее время, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, 46-летний итальянец подписал соглашение с клубом, которое будет действовать до 2029 года. Руководство «Сити» предоставило Мареске полные полномочия по формированию трансферной стратегии команды.

Энцо Мареска стал свободным агентом после ухода из лондонского «Челси» в январе этого года. У него есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что Хосеп Гвардиола объявил об уходе с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/2026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
266

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО

Политика

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО

Общество

В Баку в мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО

В мире

На бумажной фабрике в США произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Спорт

Хави рассматривается на пост главного тренера «Милана»

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

Годы успеха и надежда на лучших

ФИФА подтвердила перенос тренировочной базы Ирана на ЧМ‑2026 из США в Мексику

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Торал Байрамов покинул «Карабах»

«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

Ашраф Хакими и Усман Дембеле рискуют пропустить финал Лиги чемпионов против «Арсенала»

В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

Последние новости

ISW: Россия может использовать Беларусь для ударов по западу Украины

Сегодня, 11:13

Bild: в ХДС обсуждают возможную замену Мерца

Сегодня, 11:07

В отеле Лянкярана совершено нападение на сотрудников

Сегодня, 11:03

ВОЗ: число зараженных хантавирусом с судна MV Hondius выросло до 13

Сегодня, 11:00

Захарова раскритиковала реакцию Запада на трагедию в Старобельске

Сегодня, 10:53

FT: фонд «Совета мира» Трампа остался без финансирования

Сегодня, 10:45

В Союзе кинематографистов Азербайджана избран новый председатель

Сегодня, 10:43

Из частного дома в Гаджикабуле похищено более 25 000 манатов

Сегодня, 10:39

Хави рассматривается на пост главного тренера «Милана»

Сегодня, 10:33

Словакия поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

Сегодня, 10:13

В Эгейском море пресечена попытка переправки в Европу граждан Азербайджана

Сегодня, 10:08

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО

Сегодня, 09:50

В Нахчыване по случаю праздника Гурбан совершен праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 09:42

В Агдаме по случаю Гурбан байрамы 3 тыс. малоимущих семей раздали жертвенное мясо - ФОТО

Сегодня, 09:27

В Баку в мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 09:20

В Ливане сообщили о 31 погибшем из-за израильских атак

Сегодня, 09:15

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

Сегодня, 09:05

В США заявили об ударе якобы по судну наркоторговцев

Сегодня, 09:00

В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

Сегодня, 08:57

Подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 08:53
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25