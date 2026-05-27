Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

Тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».

Официальное объявление о назначении нового главного тренера ожидается в ближайшее время, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, 46-летний итальянец подписал соглашение с клубом, которое будет действовать до 2029 года. Руководство «Сити» предоставило Мареске полные полномочия по формированию трансферной стратегии команды.

Энцо Мареска стал свободным агентом после ухода из лондонского «Челси» в январе этого года. У него есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что Хосеп Гвардиола объявил об уходе с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/2026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

Источник: Чемпионат